Wśród dziesięciu debiutantów wyróżniał się dystrybutor elektroniki Shenzhen CECport Technologies Co., którego akcje podrożały nawet o prawie 240 proc. Z kolei notowania BOTH Engineering Technology Co. poszybowały o ponad 130 proc.

Nowy system bazujący na rejestracji najpierw przetestowano na parkietach technologicznych.

Zmiany umożliwiają także spółkom z tradycyjnych branż korzystanie z mechanizmów zastosowanych w przypadku technologicznych firm innowacyjnych ułatwiających im pozyskanie kapitału przy ograniczonej ingerencji nadzoru.

Główne parkiety giełd w Szanghaju i Shenzhen jako ostatnie wdrożyły nowe regulacje dotyczące IPO. Pilotażowe programy wystartowały w 2019 roku.

W ubiegłym roku kapitał pozyskany przez debiutantów na giełdach Chin kontynentalnych wzrósł o 13 proc. w porównaniu ze spadkami w takich centrach finansowych jak Hongkong, Nowy Jork czy Londyn, podkreśla Bloomberg.