Wskaźnik strony sprzedającej, czyli liczony przez Bank of America indeks odzwierciedlający rekomendowane przez strategów z różnych firm alokacje na rynku akcji, spadł do 52,7 proc., czyli najniższego poziomu od 2017 r. Od szczytu z 2021 r. zniżkował on o 7 pkt proc. Analitycy Bank of America twierdzą, że jeśli spadnie on jeszcze o 1,3 pkt proc., to będzie sygnałem do zakupu akcji.

Kontrariański sygnał