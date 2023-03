Stany Zjednoczone dominują w rankingu kobiet o największej wartości netto, a 80 proc. najbogatszych miliarderek pochodzi z Ameryki. Jako najbogatsza kobieta na świecie i wiceprezes L'Oréal – największej na świecie firmy kosmetycznej – urodzona we Francji Françoise Bettencourt Meyers zajmuje pierwsze miejsce z majątkiem w wysokości 81,49 mld USD.

Mieszkająca w Nowym Jorku Julia Koch (59,65 mld USD) i Walmart – największy na świecie detalista – spadkobierczyni Alice Walton (60,16 mld USD) zajmują odpowiednio trzecie i drugie miejsce, a Walton obejmuje prowadzenie z dodatkowymi 510 mld USD.

Mars – grupa zajmująca się czekoladą i opieką nad zwierzętami – spadkobierczyni Jacqueline Mars jest na czwartym miejscu z niezłą fortuną w wysokości 38,01 miliarda dolarów, wciąż o 37 proc. mniej niż majątek Alice Walton i mniej niż połowa majątku Françoise Bettencourt Meyers.

Pierwszą piątkę na świecie zamyka Miriam Adelson oraz rodzina, żona i spadkobiercy hazardowej i kasynowej fortuny Sheldona Adelsona, który zmarł w 2021 r., z fortuną w wysokości 34,97 mld USD.

Na drugim miejscu są Chiny z 46 miliarderkami. Stąd pochodzi najbogatsza na świecie kobieta, która dorobiła się sama, urodzona w Chinach kontynentalnych potentatka technologiczna z Hongkongu Zhou Qunfei, założycielka producenta ekranów dotykowych Lens Technology, może poszczycić się majątkiem netto w wysokości 6,6 mld USD.

Niemcy plasują się na trzecim miejscu z 32 miliarderkami. Są wśród nich Należą do nich spadkobierczyni niemieckiego imperium motoryzacyjnego Susanne Klatten (27,6 mld USD) i rodzina Francine von Finck (8,3 mld USD). Włochy zajmują czwarte miejscu z 16 miliarderkami. We Włoszech mieszka kultowa projektantka mody Miuccia Prada (5,24 mld USD) i dziedziczka Campari Alessandra Garavoglia (3,44 mld USD), które stoją na czele listy włoskich miliarderek i są świadectwem zamiłowania tego kraju do mody i jedzenia.

Region Azji i Pacyfiku, z Hongkongiem, Indiami i Australią to miejsce piąte z dziewięcioma miliarderkami na kraj, wynika z badania Międzynarodowego Dnia Kobiet z City Index. USD. Producentka oprogramowania do projektowania, współzałożycielka firmy Canva, Melanie Perkins (wartość netto 3,62 mld USD) pochodzi z Perth w Australii. Indyjska bizneswoman i polityk Savitri Jindal – matka konglomeratu biznesowego Jindal Group – i jej rodzina mogą pochwalić się majątkiem w wysokości 16,96 miliardów dolarów, co czyni ją najbogatszą kobietą w Indiach.