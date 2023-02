We wtorek rano opublikowano również dane o PMI z dwóch największych gospodarek eurolandu: z Niemiec i Francji. Wskaźnik koniunktury dla niemieckiego przemysłu spadł z 47,3 pkt do 46,5 pkt, a średnio oczekiwano jego wzrostu do 47,8 pkt. Usługowy niemiecki PMI wzrósł jednak z 50,7 pkt do 51,3 pkt, podczas gdy prognozowano jego wzrost do 51 pkt. PMI dla francuskiego przemysłu spadł natomiast z 50,5 pkt do 47,9 pkt. Średnio oczekiwano, że wzrośnie do 50,8 pkt. Usługowy francuski PMI skoczył z 49,4 pkt do 52,8 pkt, a spodziewano się wzrostu tylko do 49,9 pkt.

- Aktywność biznesowa w strefie euro rosła w lutym dużo mocniej niż się spodziewano, a jej wzrost był najszybszy od dziewięciu miesięcy dzięki odporności sektora usług i podnoszeniu się gospodarki przemysłowej. Lutowe odczyty PMI sugerują kwartalny wzrost PKB nieco niższy od 0,3 proc. Wzrost został wzmocniony przez poprawiające się nastroje, które towarzyszą spadkowi obaw przed recesją oraz oznakom osiągania szczytu przez inflację – twierdzi Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy S&P Global Market Intelligence, firmy przeprowadzającej sondaże PMI.