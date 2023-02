EDF. Kłopoty francuskiego giganta

Francuski gigant energetyczny EDF odnotował w 2022 r. stratę netto w wysokości 17,9 mld euro. To efekt spadku produkcji energii elektrycznej z atomu do najniższego poziomu od 34 lat z powodu rekordowej liczby awarii w tamtejszych elektrowniach jądrowych. To jednak nie koniec problemów. Koszty flagowej inwestycji EDF w Wielkiej Brytanii kolejny raz mogą wzrosnąć.