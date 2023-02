386 spośród spółek wchodzących w skład amerykańskiego indeksu S&P 500 opublikowało do czwartkowego otwarcia sesji raporty wynikowe za czwarty kwartał. Średni wzrost ich przychodów wyniósł 5,3 proc. rok do roku, podczas gdy w trzecim kwartale wynosił 11,5 proc. Zyski netto spadły natomiast średnio o 1,7 proc., podczas gdy kwartał wcześniej rosły one o 4,1 proc. To pierwszy od trzeciego kwartału 2020 roku spadek zysków spółek z S&P 500. Był on jednak powszechnie spodziewany. Czy ten sezon wyników przyniósł pozytywne niespodzianki?

Wyrozumiały rynek

Według danych agencji Bloomberga jak dotąd 218 spółek z S&P 500 pozytywnie zaskoczyło inwestorów sprzedażą za czwarty kwartał. W przypadku 75 przychody były zgodne z prognozami, a 91 nimi rozczarowało. Nieco więcej pozytywnych niespodzianek było, jeśli chodzi o zyski. 263 miały je wyższe od prognoz, 22 zgodne z oczekiwaniami, a 99 rozczarowujące.

Przeważały więc – i to we wszystkich sektorach tego indeksu – pozytywne niespodzianki wynikowe. Było ich jednak mniej niż w poprzednich kwartałach. Odsetek spółek mających zysk większy od prognoz wyniósł 68,5 proc. i był niższy zarówno od średniej pięcioletniej (77 proc.), jak i dziesięcioletniej (73 proc.). Z wyliczeń firmy FactSet wynika, że niespodzianki wynikowe były również dosyć niewielkie. Zyski na akcję średnio były w tym sezonie wyższe o jedynie 1,1 proc. od przewidywań analityków. Przez poprzednich pięć lat niespodzianki zyskowe były natomiast średnio 8,6 proc. wyższe od prognoz.

Inwestorzy reagowali jednak nieco bardziej pozytywnie niż w poprzednich sezonach na dobre niespodzianki wynikowe. „Spółki, które ogłaszały pozytywne niespodzianki w przypadku zysków za czwarty kwartał, doświadczały średniego wzrostu cen akcji wynoszącego 1 proc. w okresie od dwóch dni przed publikacją wyników do dwóch dni po ich publikacji. Ten procentowy wzrost jest wyższy od pięcioletniej średniej dla takiego samego okienka czasowego, wynoszącej 0,9 proc.” – piszą analitycy FactSet.

Przykładem spektakularnej zwyżki po wynikach lepszych od prognoz było zachowanie akcji Tesli. 25 stycznia spółka ogłosiła zysk na akcję wynoszący 1,19 USD, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie on 1,12 USD. Od 23 do 27 stycznia akcje Tesli zyskały aż 23,8 proc.

Spółki, które negatywnie zaskakiwały inwestorów wynikami, były natomiast nieco mniej karane przez rynek niż w poprzednich latach. W okresie od dwóch dni przed publikacją wyników do dwóch nim po publikacji traciły one średnio tylko 0,4 proc. Średnia pięcioletnia dla takiego samego okresu to spadek o 2,2 proc. W obecnym sezonie wyników zdarzały się też spółki, których akcje rosły po publikacji rozczarowujących zysków. Przykładem takiej firmy jest Meta Platforms (dawny Facebook). 1 lutego poinformowała ona, że jej zysk na akcję wyniósł 1,76 USD, czyli był niższy od średniej prognoz mówiącej o 2,26 USD. Mimo tego w okresie od stycznia do 3 lutego akcje Meta zyskały 26,8 proc. W podobnych oknach czasowych rosły akcje 39 proc. spółek, które negatywnie zaskoczyły zyskami w tym sezonie.

Cień recesji

Z dotychczas publikowanych raportów wynika, że tylko spółki z pięciu sektorów zdołały wypracować w czwartym kwartale średnio wyższy zysk netto niż przed rokiem. Najbardziej wyróżniły się pod tym względem firmy z sektora energetycznego. Ich średni zysk netto wzrósł aż o 65,2 proc. Dobry kwartał miały też spółki z sektora dóbr konsumenckich, które średnio zwiększyły zyski o 24,4 proc. Dosyć odporny na zawirowania gospodarcze okazał się sektor przemysłowy (gdzie zyski wzrosły o 10,7 proc.) i branża nieruchomości (która doświadczyła wzrostu zysków o 10,5 proc.). Niewielkiego – wynoszącego 4,8 proc. – wzrostu zysków doświadczyły też spółki użyteczności publicznej. Najgorzej radził sobie sektor materiałów podstawowych, którego zyski spadły aż o 24,8 proc. Kiepsko wypadła również branża technologiczna, która doświadczyła spadku zysków o 19,4 proc.

Kolejne kwartały najprawdopodobniej upłyną pod znakiem recesji wynikowej. Prognozy zebrane przez agencję Bloomberga wskazują, że zyski spółek z S&P 500 za pierwszy kwartał 2023 r. powinny spaść o 5,2 proc., a za drugi o 3,9 proc. Dosyć umiarkowane odbicie może nastąpić w drugiej połowie roku.