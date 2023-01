Stopa bezrobocia w USA spadła z 3,6 proc. w listopadzie do 3,5 proc. w grudniu. Oczekiwano natomiast jej wzrostu do 3,7 proc. Średnia płaca godzinowa zwiększyła się o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, po tym jak w listopadzie wzrosła o 0,4 proc. Prognozowano jej wzrost o 0,4 proc. Licząc rok do roku zwiększyła się o 4,6 proc., po zwyżce o 4,8 proc.

Najnowszy raport z rynku pracy sugeruje, że gospodarka USA nie jest w złej kondycji. Nieco oddala on obawy przed recesją i przed utrzymaniem się inflacji na wysokim poziomie. Nie powinien on jednak znacząco wpłynąć na politykę pieniężną Fedu.