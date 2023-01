Spółki znajdujące się w pierwszej setce największych chińskich deweloperów wypracowały w 2022 r. sprzedaż na poziomie 7,6 bln juanów (1,1 mld USD lub 4,87 bln zł). Była ona aż o 41,3 proc. mniejsza niż rok wcześniej - mówią dane firmy badawczej China Index Academy.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa Chiny: Kryzys deweloperów nie rozleje się na banki Kryzys nieruchomościowy w Chinach uderzy w tamtejsze banki, kryzys finansowy jednak nie grozi.

Udział stu największych deweloperów w chińskich rynku budowlanym zmniejszył się w ciągu roku o 12,3 pkt proc., do 39,3 proc. Pogłębiła się też przepaść w wynikach osiąganych przez spółki z pierwszej dziesiątki i te zajmujące duże bardziej odległe miejsca. O ile firmy z "górnej" dziesiątki osiągały średnie przychody wynoszące po 310,7 mld juanów, to te z "dolnej" pięćdziesiątki wypracowywały ich średnio po 27,6 mld juanów. O ile w 2021 r. 41 spółek z tej listy miało przychody większe niż 100 mld juanów, to w 2022 r. ich liczba spadła do 20. Największą sprzedaż - wynoszącą 464,3 mld juanów - osiągnęła spółka Country Garden.

"W 2022 r. dekoniunktura na rynku stała się bardziej oczywista, a sprzedaż u deweloperów znajdowała się pod wieloma względami pod presją" - piszą analitycy China Index Academy. Ich zdaniem, 2022 rok na chińskim rynku nieruchomości upłynął pod znakiem "przetrwania najsilniejszych".