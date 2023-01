Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w sektorze usług strefy euro wzrósł z 48,5 pkt w listopadzie do 49,8 pkt w grudniu. Pierwszy odczyt mówił o 49,5 pkt. W Niemczech usługowy PMI zwiększył się z 46,1 pkt do 49,2 pkt, podczas gdy wstępne dane wskazywały na 49 pkt. We Francji indeks wzrósł z 49,3 pkt do 49,5 pkt. Pierwszy odczyt pokazywał spadek do 48,1 pkt. We Włoszech usługowy PMI zwiększył się z 49,5 pkt do 49,9 pkt, gdy w pierwszym odczycie się nie zmienił. W Hiszpanii doszło do wzrostu z 51,2 pkt do 51,6, a wstępne dane mówiły o spadku do 50,9 pkt. Poziom 50 pkt oddziela w sondażach PMI recesję od ekspansji w sektorze.

- Ostateczne grudniowe dane PMI sugerują, że gospodarka strefy euro trzymała się w czwartym kwartale lepiej niż prognozowano, ale te odczyty nadal wskazują na łagodną recesję. Mówią też, że presja cenowa pozostaje bardzo wysoka – twierdzi Franziska Palmas, ekonomistka Capital Economics.