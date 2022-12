Bankman-Fried miał zdalnie zeznawać we wtorek przed komisją Senatu USA w sprawie upadku swojej giełdy. Jego prawnicy twierdzą, że nie będzie on mógł stawić się na to przesłuchanie. Według "New York Timesa", zarzuty przeciwko Bankman-Friedowi obejmują m.in. oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Nowojorska prokuratura przesłała bahamskiej zarzuty przeciwko założycielowi FTX. Ryan Pinder, prokurator generalny Bahamów stwierdził, że USA najprawdopodobniej wystąpią o ekstradycję Bankman-Frieda.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa FTX. Podejrzane zlecenia Założyciel giełdy FTX mógł przyczynić się do załamania kursów kryptowalut luna i terraUSD.

To pierwsze aresztowanie w sprawie upadku giełdy FTX, afery która w ostatnich tygodniach wstrząsnęła rynkiem kryptowalutowym. FTX była trzecią pod względem wielkości giełdą kryptowalutową na świecie a jej bankructwo przyczyniło się w ostatnich miesiącach do silnej przeceny wirtualnych walut. Giełda ta jest winna 50 swoim największym wierzycielom ponad 3 mld USD. FTX nie prowadziła księgowości z prawdziwego zdarzenia, nie miała listy pracowników ani listy kont bankowych, z których korzysta, a wydatki zatwierdzano za pomocą emotikonów na chatach. Spółka korzystała z usług audytora, o którym wiadomo tylko tyle, że otworzył siedzibę w Metaversie. Pieniądze klientów FTX były natomiast wykorzystywane m.in. do zakupów luksusowych nieruchomości.

Zarzuty przeciwko Bankman-Friedowi przygotowuje też amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Czytaj więcej Kryptowaluty FTX, czyli jak powstała i upadła finansowa czarna dziura Kariera Sama Bankmana-Frieda pokazuje, że nawet wielkie fundusze są w stanie powierzyć pieniądze bezczelnym aferzystom. Wystarczy, by właściciel podejrzanej instytucji kreował wokół siebie odpowiedni PR i by miał wystarczająco możnych znajomych.