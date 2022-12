Jerome Powell dosyć wyraźnie zaskoczył rynki podczas wystąpienia w ostatni dzień listopada. Wyraźnie wskazał on, że Rezerwa Federalna podniesie stopy mniej niż 75 punktów bazowych podczas posiedzenia w połowie grudnia. Chociaż można powiedzieć, że jest to ważny sygnał dla inwestorów, to nie można powiedzieć, że jest to pełny punkt zwrotny, a jedynie hamowanie tuż przed zakrętem.