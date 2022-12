Czwartkowa sesja w USA zaczęła się dosyć niepewnie Dow Jones Industrial nieznacznie tracił na otwarciu. Dzień wcześniej zyskał 2,2 proc., a od wrześniowego dołka wzrósł już o ponad 20 proc., co oznacza, że wyrwał się z rynku niedźwiedzia. S&P 500 rósł zaś na początku czwartkowej sesji o 0,2 proc., po tym jak w środę wzrósł o 3,1 proc., a od dołka z października zyskał 14 proc. Zastrzyk optymizmu dał rynkom Jerome Powell, prezes Fedu. Znów też dały o sobie znać nadzieje na luzowanie polityki covidowej w Chinach. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, wzrósł w czwartek co prawda o tylko 0,8 proc., ale od dołka z końca października zyskał prawie 28 proc.

Powody do optymizmu

Powell stwierdził w środę wieczorem, podczas wystąpienia w Brookings Institution, że odpowiednim momentem na wyhamowanie tempa zacieśniania polityki pieniężnej może być już grudzień. Ta sugestia potwierdziła oczekiwania inwestorów, że na grudniowym posiedzeniu Fed podwyższy główną stopę procentową już tylko o 50 pkt baz., a nie o 75 pkt baz. Prezes Rezerwy Federalnej zaznaczył też jednak, że proces zacieśniania polityki pieniężnej może trwać dłużej, niż oczekiwano. – Pomimo pewnych obiecujących tendencji mamy długą drogę, by przywrócić stabilność cen – powiedział Powell.

O ile przed przemówieniem Powella rynek kontraktów terminowych wyceniał na 65 proc. szansę na grudniową podwyżkę stóp o 50 pkt baz., o tyle po wystąpieniu szefa Fedu oceniał już to prawdopodobieństwo na 77 proc.

– Mieliśmy do czynienia na rynkach ze zwyżkami wywołanymi poczuciem ulgi. Wielu inwestorów obawiało się, że Powell może użyć maksymalnie „jastrzębiej” amunicji, by przeciwdziałać luzowaniu warunków na rynkach finansowych. Te obawy teraz zniknęły – twierdzi Krishna Guha, strateg Evercore ISI.

Inwestorów ucieszyły również słowa chińskiego wicepremiera Sun Chunlana. Stwierdził on, że wariant omikron koronawirusa słabnie w Chinach, więcej osób jest zaszczepionych, a kraj zgromadził duże doświadczenie w walce z pandemią. Uznano to za zapowiedź luzowania restrykcji pandemicznych. Po wybuchu protestów społecznych zostały już one złagodzone w Kantonie i w Pekinie. W chińskiej stolicy pozwolono zakażonym odbywać kwarantannę w domu, a nie w specjalnych ośrodkach.

– Przemówienie Suna oraz złagodzenie restrykcji w Kantonie to kolejne silne sygnały, że polityka zerocovidowa skończy się w Chinach w ciągu kilku miesięcy. Jednakże restrykcje prawdopodobnie staną się bardziej umiarkowane dopiero w marcu – prognozuje Ting Lu, główny chiński ekonomista Nomury.

Szersze odbicie?

Optymizm związany z modyfikacją polityki Fedu mocno już się przyczynił do wyjścia indeksu Dow Jones Industrial z rynku niedźwiedzia. Czy w ślad za nim mogą wkrótce pójść inne indeksy giełdowe?

– Kompozycja indeksu Dow różni się od innych głównych indeksów, gdyż większą wagę mają w nim spółki wartościowe, które radzą sobie w tym roku lepiej w środowisku wysokiej inflacji. Prawdziwym pytaniem jest to, czy zwyżki obejmą też inne sektory. Czy spółki technologiczne zyskają swoją szansę? Trend na rynku będzie napędzany przez trajektorię stóp procentowych – wskazuje Dan Eye, zarządzający z firmy Fort Pitt Capital Group.

– Inwestorzy byli sfrustrowani spadkami w tym roku, ale teraz chcą zacząć nowy rozdział, tak by mogli zająć pozycje pozwalające im skorzystać z tego, co będzie napędzało rynki w 2023 r. Inflacja i stopy procentowe były głównymi przeszkodami w 2022 r., ale w przyszłym roku spodziewane jest hamowanie inflacji, a wielkie podwyżki stóp procentowych już nastąpiły. To powinno wspierać szerokie rynki – uważa Louise Goudy Willmering, partnerka w Crewe Advisors, firmie zarządzającej aktywami.

Z wyliczeń analityków Bank of America wynika, że jeśli S&P 500 tracił przez pierwsze dziesięć miesięcy roku co najmniej 10 proc., to do końca stycznia następnego roku, a więc przez kolejne trzy miesiące zyskiwał średnio 5,5 proc.