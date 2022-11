Trochę lepsze od prognoz dane napłynęły również z Niemiec, największej gospodarki eurolandu. PMI dla niemieckiego przemysłu wzrósł z 45,1 pkt w październiku do 46,7 pkt w listopadzie. Średnio prognozowano spadek do 45 pkt. PMI dla sektora usług spadł natomiast z 46,5 pkt do 46,4 pkt, podczas gdy oczekiwano spadku o 46,2 pkt. Tymczasem we Francji przemysłowy PMI przemyśle wzrósł z 47,2 pkt do 49,1 pkt w listopadzie. Spodziewano się jego spadku do 47 pkt. PMI dla sektora usług spadł jednak z 51,7 pkt do 49,4 pkt, podczas gdy prognozowano spadek tylko do 50,6 pkt.

- Najnowsze dane PMI ogólnie pokazują, że strefa euro weszła w recesję, ale sondaże sugerują łagodniejszy spadek PKB niż w trakcie poprzednich recesji – twierdzi Paolo Grignani, ekonomista Oxford Economics.

- Te sondaże wskazują, że spadek PKB w czwartym kwartale może być nieco mniejszy od prognozowanego przez nas spadku o 0,5 proc. kw./kw. Są one wciąż jednak słabe i sugerują, że problemy regionu z inflacją są dalekie od rozwiązania – uważa Jack Allen-Reynolds, ekonomista Capital Economics.