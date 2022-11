Czwartkowa sesja to spadki głównych indeksów. WIG20 stracił 1,9 proc. Średnie spółki oddały niedźwiedziom 0,7 proc., a najmniejsze 0,2 proc. Obroty spadły o ok. 150 mln zł do 1,05 mld zł. Nastroje psuły głównie wydarzenia za granicą – m.in. jastrzębie wypowiedzi członków FOMC, czy kiepskie informacje z gospodarki Wielkiej Brytanii. Ale DAX zwyżkował wczoraj o 0,2 proc., podczas gdy CAC 40 spadł o 0,5 proc.