Ostatnie niepokojąco wysokie odczyty inflacji przekroczyły prognozy i oczekiwania ekonomistów. Zwiększyły i tak duże obawy konsumentów co do dalszego wzrostu cen i usług w naszym kraju oraz kolejnej możliwej podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie – wzrostu kosztów zaciągniętych kredytów.