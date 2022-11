Warszawska giełda ma za sobą wyjątkowo udany tydzień. WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 5,6 proc. i 6,1 proc., a ten drugi po raz pierwszy od sierpnia zameldował się powyżej 1600 pkt. Tym razem warszawski parkiet radził sobie lepiej niż zachodnie parkiety. O ile giełdy europejskie urosły od 1,6 proc. (DAX) do 4,1 proc. (FTSE-100), to indeksy za oceanem straciły od 1,4 proc. (DJIA) do 5,7 proc. (Nasdaq). To właśnie rozczarowujące zachowanie amerykańskich firm technologicznych może zdaniem analityków ciążyć rynkom w najbliższych dniach. Jak to wpłynie na postawę byków w Warszawie?