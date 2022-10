Notowania ropy Brent, które na przełomie września i października skoczyły prawie o 20 proc., oddały od tamtego czasu połowę zysków. Choć podjęta na początku miesiąca decyzja kartelu OPEC+ o cięciu produkcji znów wywindowała ceny w okolice 100 dol. za baryłkę, to rynek wydaje się wracać do zapoczątkowanej w czerwcu bessy.

Mimo wciąż dość słabego złotego mocno spadają również ceny ropy wyrażone w krajowej walucie, które jeszcze dwa tygodnie temu były najwyższe od lipca.

50 proc. – mniej więcej o tyle strategiczne amerykańskie rezerwy ropy są niższe niż w szczytowym momencie w 2010 r.

USA uwalniają rezerwy

Po kilku miesiącach upłynniania w bezprecedensowym tempie amerykańskie strategiczne rezerwy ropy są mocno uszczuplone, jednak to nie zniechęca administracji do sięgnięcia do nich po raz kolejny. W środę prezydent Joe Biden miał podjąć decyzję o uwolnieniu kolejnych 15 mln baryłek oraz zapowiedzieć możliwość dalszych takich kroków zimą. Program uwalniania rezerw, które są już najniższe od lat 80., a w porównaniu ze szczytem z 2010 r. spadły już o połowę, miał dobiec końca w listopadzie.

Jednak administracja Bidena najwyraźniej planuje prowadzić je w pewnym zakresie dalej, bo obawy o ceny paliw na stacjach mogą zaszkodzić wynikowi demokratów w rozpisanych na 8 listopada połówkowych wyborach do kongresu. Dodatkowo, choć wcześniej administracja miała rozważać uzupełnianie rezerw już przy cenach sięgających 80 dol. za baryłkę, to teraz mówi się o znacznie niższym pułapie, sięgającym 67–72 dol.

– Traderzy z rynków surowców energetycznych spodziewają się, że administracja Bidena będzie dalej agresywnie uwalniać rezerwy ropy i to przekłada się na spadek jej cen – komentuje Ed Moya, analityk w firmie brokerskiej Oanda. Z drugiej strony ceny wciąż wspiera cały szereg czynników. W listopadzie mają wejść w życie cięcia produkcji zapowiedziane przez OPEC+, a w grudniu dojdzie do oczekiwanego zaostrzenia unijnych sankcji na import surowców z Rosji. Notowania ropy zaczęły nieco odbijać, po tym jak poinformowano, że zabezpieczanie cen sprzedaży surowca na 2023 r. zakończył Meksyk.

67-72 dol. – dopiero po zejściu cen baryłki ropy do takich pułapów USA chcą wrócić do uzupełniania rezerw.

OPEC+ broni swej decyzji

Mimo to presję na zniżki cen ropy cały czas wywierają perspektywy spowalniania globalnej gospodarki. Popyt z Chin jest słaby, a zaostrzanie polityki przez Fed i inne główne banki centralne każe sądzić, że prognozy gospodarcze będą dalej obniżane. Tymczasem właśnie zagrożeniem globalną recesją przedstawiciele OPEC+ uzasadniają budzącą kontrowersje własną decyzję o cięciu produkcji.

2 mln – o tyle baryłek dziennie, czyli o równowartość 2 proc. globalnego popytu, chce od listopada zmniejszyć produkcję kartel OPEC+.

Szereg konsumentów ropy oskarżyło kartel, że swoim posunięciem wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, a Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że to właśnie ono może wepchnąć świat w recesję. Jak jednak zapewniał minister ds. ropy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, decyzja jest oparta wyłącznie na czynnikach rynkowych.

– Rynek ropy stoi przed bardzo realnym potencjałem globalnej recesji, która według niektórych już się rozpoczęła. Ministrowie byli zgodni co do konieczności działania teraz i zapobieżenia kryzysowi w przyszłości – oceniał we wtorek sekretarz generalny OPEC Haitham Al-Ghais.