Gospodarce Japonii jak na razie udało się uniknąć recesji. PKB wzrósł w drugim kwartale o 0,9 proc. kw./kw., po zwyżce w pierwszym o 0,1 proc. Wskaźnik PMI dla japońskiego przemysłu co prawda w ostatnich miesiącach spadał, ale wciąż jest na poziomie mówiącym o ekspansji (czyli wyższym od 50 pkt). We wrześniu wyniósł on 51 pkt. Tymczasem PMI dla sektora usług wzrósł do 51,9 pkt, czyli najwyższego poziomu od trzech miesięcy.