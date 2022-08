Indie czy Pakistan – kto lepiej poradził sobie z niepodległością?

Aż do zeszłej dekady pakistański PKB na głowę był wyższy od indyjskiego. Obecnie to indyjski jest sporo wyższy, a politycy z New Delhi snują bardzo śmiałą wizję wprowadzenia swojego kraju w ciągu następnych 25 lat do grona państw rozwiniętych.