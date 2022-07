Bessa na giełdach oraz pesymistyczne prognozy dla gospodarek powodują, że zarówno apetyt inwestorów na IPO, jak i liczba spółek chcących zadebiutować na giełdzie spadają. Trend ten jest globalny, a pierwsze półrocze przyniosło znaczne spadki na rynku pierwszych ofert publicznych.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Zapaść na rynku ofert pierwotnych. Kiedy rynek IPO się pozbiera? Indeksy w czwartek wyznaczyły nowe roczne minima. Niskie wyceny zniechęcają do plasowania emisji akcji. Systematycznie przybywa spółek, które zawieszają oferty publiczne.

Ponad 50-proc. spadki

Z danych EY wynika, że w II kwartale na giełdach z całego świata doszło do 305 IPO, co oznacza spadek o 54 proc. rok do roku. Wartość tych ofert publicznych sięgnęła 40,6 mld USD, co oznacza spadek o 65 proc. rok do roku. Dane pokazują, że II kwartał był więc jeszcze gorszy niż pierwszy. W efekcie w I półroczu na giełdach zadebiutowało 630 firm, a wartość IPO sięgnęła 95,4 mld USD. Stanowi to spadek odpowiednio o 46 proc. i 58 proc. rok do roku.

– Początkowy impet z rekordowego IPO w 2021 r. został szybko utracony w obliczu rosnącej zmienności na rynku spowodowanej napięciami geopolitycznymi, niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, osłabieniem wycen giełdowych i rozczarowującymi notowaniami po IPO, co bardziej zniechęciło nastroje inwestorów do pierwszych ofert publicznych – przyznał Paul Go, globalny lider działu IPO w EY.

40,6 mld dol. wyniosła wartość globalnych IPO w II kwartale. To spadek o 65 proc. rok do roku. Liczba debiutów wyniosła 305.

Reklama

Dziesięć największych IPO osiągnęło wartość 40 mld USD, przy czym spółki z sektora energii zdominowały trzy z czterech największych transakcji, wyprzedając firmy technologiczne, które do tej pory były liderami pod względem pozyskiwanych funduszy z IPO. Zmiana ta dobrze obrazuje obecnie trendy na rynku. Innowacyjne firmy mocno drożały po pandemii, osiągając historyczne wyceny. Zaostrzenie polityki monetarnej i nastawienie risk-off na rynkach spowodowało jednak, że obecnie są one pod presją. Nasdaq od początku roku spadł o ponad 28 proc. Z kolei firmy związane z sektorem naftowym są na fali za sprawą rosnących cen ropy.

Sektor technologiczny nadal prowadzi pod względem liczby transakcji, ale średnia wielkość transakcji IPO spadła z 293 mln USD do 137 mln USD, podczas gdy energetyka stała się liderem pod względem wartości IPO, a średnia wielkość transakcji wzrosła z 191 mln USD do 680 mln USD rok do roku.

W I połowie 2022 r. przełożono wiele dużych ofert, co daje nadzieję, że w kolejnych okresach spółki te powrócą do planów IPO. Specjaliści EY przyznają jednak, że prawdopodobnie utrzymają się silne przeciwności związane z obecną niepewnością i zmiennością na rynku.

USA pod presją

Spadek koniunktury na rynku pierwszych ofert publicznych jest zjawiskiem globalnym, ale szczególne tąpnięcie widać na Wall Street. Według danych FactSet w I połowie roku na amerykańskich giełdach zadebiutowały zaledwie 92 firmy, które pozyskały 9 mld USD. W II kwartale tylko 35 spółek przeprowadziło IPO, o 82,5 proc. mniej rok do roku. Tak drastyczny spadek wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Po pierwsze, zakończyła się fala debiutów spółek specjalnego przeznaczenia (SPAC). Tego typu firmy nie prowadzą działalności gospodarczej i wchodzą na giełdę, aby pozyskać kapitał, który następnie wykorzystują do przejęcia. Według danych FactSet w 2019 r. było 55 IPO SPAC, rok później 309, a w 2021 r. – 589. Do tej pory w 2022 r. było ich tylko 27.

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm WEŹ UDZIAŁ

Po drugie, amerykańska giełda przeżyła najgorsze pierwsze półrocze od 1970 r., a S&P 500 wszedł w bessę.