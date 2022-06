Słabsze dane gospodarcze, które mogą ograniczyć zapędy banków centralnych do podnoszenia stóp procentowych, oraz spadek cen ropy naftowej zmniejszający presję inflacyjną to dwa główne sygnały, które mogą sprawić, że końcówka miesiąca na rynkach akcji będzie udana. Takie opinie pojawiają się w dzisiejszych porannych komentarzach maklerów. Już zeszły tydzień zresztą przyniósł na niektórych rynkach wyraźny wzrost indeksów. Czy do odbicia włączy się GPW?