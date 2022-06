Kanały, którymi pieniądze mogły dotrzeć do zagranicznych wierzycieli zostały zablokowane.

Do tej pory Rosji udawało się ominąć sankcje, ale w minioną niedzielę stało się to niemożliwe i 100 milionów dolarów nie dotarło do adresatów.

Jednak w porównaniu ze stratami jakie gospodarka rosyjska poniosła na skutek sankcji niewypłacalność ma w tej chwili wymiar głównie symboliczny.

Rosja broniła się przed niewypłacalnością twierdząc, że ma fundusze by uregulować wszelkie zobowiązania.

W minionym tygodniu ogłosiła nawet, że 40 miliardów dolarów długu spłaci rublami krytykując państwa zachodnie za stworzenie sztucznej sytuacji uniemożliwiającej jej spłatę zobowiązań.

- To zdarza się bardzo, bardzo rzadko, kiedy rząd posiadający środki jest postawiony w stan niewypłacalności przez rządy innych państw - powiedział Bloombergowi Hasan Malik, analityk firmy Loomies Sayles&Company.

Podczas kryzysu finansowego w 1998 roku i załamania kursu rubla Rosja pod rządami Borysa Jelcyna ogłosiła niezdolność do spłaty krajowego zadłużenia o wartości 40 mld dolarów.

Ponad 100 lat temu Rosja rządzona przez bolszewików odmówiła spłaty długu zagranicznego zaciągniętego przez władze carskie.