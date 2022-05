To drugi najgorszy odczyt tego wskaźnika od początku pandemii. Jeśli PMI jest poniżej poziomu 50 pkt, to dany sektor gospodarki kurczy się. Im niższy PMI, tym głębsza recesja w branży. (Najniżej w historii był on w lutym 2020 r., gdy wyniósł 26,5 pkt.)

Fatalne dane PMI za kwiecień to w dużym stopniu skutek lockdownu obowiązującego w Szanghaju. Całkowite lub częściowe lockdowny obowiązują również w 40 innych chińskich miastach i w niektórych dzielnicach Pekinu.

- Nawet jeśli mobilność społeczna zaczyna się lekko poprawiać w maju, to i tak jest na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z zeszłym rokiem. To wskazuje, że spółki będą nadal obawiać się o słabszą sprzedaż i wyższe koszty, a to oznacza presję na wzrost gospodarczy – twierdzi Gary Ng, ekonomista Natixis.