Wczoraj notowania ropy Brent powróciły powyżej 110 USD za baryłkę, jednak dzisiaj od rana surowiec wyraźnie tanieje po zapowiedzi Amerykanów, że będą uwalniać nawet 1 mln baryłek dziennie ropy z rezerw. Powinno to oznaczać ulgę nie tylko dla rynku ropy, ale też akcji i obligacji. Z drugiej strony inwestorzy muszą się jednak mierzyć z powrotem sceptycyzmu co do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Jak sytuację postrzegają maklerzy?