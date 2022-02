Polski Ład to nowy program reform podatkowych i gospodarczych, które w założeniu mają pomóc w optymalizowaniu podatków i pobudzeniu naszego kraju do wzrostu gospodarczego. Jednakże jego wprowadzenie nie obyło się bez kontrowersji. Nie zabrakło głosów, że Polski Ład dla przedsiębiorców niesie więcej szkody niż pożytku. Czy rzeczywiście tak jest? Na to pytanie poznasz odpowiedź w poniższym artykule. Dowiedz się, co oznacza Polski Ład dla przedsiębiorców!