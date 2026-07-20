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Kuloodporna polska gospodarka

– Polska wciąż jest bardzo pozytywnie postrzegana przez inwestorów, skupiających się na stabilnym i silnym wzroście gospodarczym i na tym, że finanse publiczne pozostają jedyną słabością krajowej gospodarki – mówi Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych w PKO Banku Polskim.

Publikacja: 20.07.2026 06:00

Kuloodporna polska gospodarka

Foto: parkiet.com

Mikołaj Fidziński

W swoim najnowszym raporcie piszecie, że polska gospodarka pozostaje jak na razie „kuloodporna”. Oceniacie, że wpływ szoku naftowego na nią jest wręcz mniejszy niż ostrej zimy.

Na początku roku mieliśmy bardzo silne zmrożenie budownictwa i przetwórstwa przemysłowego, wynikające jedynie z warunków pogodowych. Po wybuchu wojny w Iranie takie gwałtowne osłabienie aktywności w gospodarce się nie powtórzyło i dane wręcz zaskakiwały często in plus. Silniejszy wpływ miało nadrabianie zaległości powstałych w mroźnym okresie niż jakiekolwiek ograniczenia w dostawach, wąskie gardła albo wstrzymywanie decyzji zakupowych czy inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa po wybuchu wojny w Iranie.

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