Pełną parą idą prace nad deregulacją prawa gospodarczego

Zapewnił, że jego zespołowi zależy też na tym, by urzędnikom pracowało się łatwiej i efektywniej. Aby nie musieli wykonywać niepotrzebnej pracy. Jego zespół przygotuje też rozwiązania korzystne dla rolników. Wśród nich mają być ułatwienia dla gospodarstw rolnych w sprawie produkcji energii na własne potrzeby.

- To wszystko nie są trudne tematy. Możemy pokazywać drogę do usunięcia barier ograniczających nasze ambicje rozwojowe i utrudniające życie – mówił Rafał Brzoska. – Chcemy wspierać polityków w tym, by jak najwięcej z projektów nad którymi pracujemy weszło w życie – dodał.

Tak zaczęły się prace zespołu Brzoski nad deregulacją

Prace zespołu deregulacyjnego ruszyły w połowie lutego, po tym jak Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce, twórcy InPostu, prace nad pakietem zmian przepisów, które pomogłyby odblokować gospodarkę, ułatwić życie przedsiębiorcom i rozruszać inwestycje. - Gdyby pan zechciał z gronem tych, którzy by chcieli panu pomóc, przygotować możliwie szybko, najpierw rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw, czyli długiego procesu i nie są związane z pewnym ryzykiem politycznym, bo komuś się nie spodobają i nie będzie większości albo podpisu. Wy wiecie o wiele lepiej, że istnieje cały zestaw działań, które moglibyśmy podjąć szybko. Ale chciałbym, żeby to były działania dokładnie i precyzyjnie opisane przez takich ludzi jak wy, a nie przez urzędników – tłumaczył Tusk.

Brzoska przystał na ten plan. – Traktuję to jako zaproszenie do dialogu. Jeśli będziemy tkwili w regulacjach, polegniemy - komentował potem. Przypomniał, że środowisko biznesowe od dłuższego czasu wskazują obszary wymagające deregulacji. Mówił, że biznes tkwi w kajdanach regulacji. - Większość z nich narzuca wprawdzie UE, ale Polska dopisuje do nich własne. I to one dławią biznes – mówił Rafał Brzoska.