To już nie jest stopniowy wzrost zadłużenia

Co będzie motorem napędowym polskiej gospodarki w 2025 r.?

W latach 2025 i 2026 będzie to kombinacja inwestycji i konsumpcji. Jeśli chodzi o inwestycje, to mam na myśli przede wszystkim fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Polska jest numerem jeden w wykorzystywaniu funduszy UE i spodziewamy się, że utrzyma tę pozycję. Oczekujemy, że zaabsorbuje po około 20 miliardów euro w latach 2025 i 2026. Polska ma też zdolność przyciągania dużych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przed 2021 r. miały one wartość około 10 miliardów rocznie, natomiast w latach 2021–2023 to było już 25–30 miliardów rocznie. Drugim ważnym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę będzie konsumpcja. Nawet przy wspomnianych prognozach inflacji oczekujemy, że realna konsumpcja nadal będzie rosła – dzięki silnemu rynkowi pracy i wzrostowi wynagrodzeń. Jeśli natomiast chodzi o eksport netto, nadal nie spodziewamy się dodatniego wkładu do PKB. Prawdopodobnie pozostanie on negatywny, dopóki nie zobaczymy ożywienia w strefie euro, szczególnie w Niemczech, i u innych głównych partnerów handlowych. Choć, jak powiedziałem, Polska gospodarka jest bardziej zdywersyfikowana niż np. Węgier, Czech czy Słowacji.

Mówi pan, że nasza gospodarka jest odporna i zróżnicowana. Ale niektórzy ekonomiści biją na alarm, że polski model wzrostu gospodarczego z ostatnich dekad oparty na stosunkowo taniej pracy, eksporcie i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych chwieje się w posadach. Narastają wyzwania (m.in. geopolityka, demografia, rosnące koszty pracy, konkurencyjność UE), a niewystarczający poziom inwestycji i innowacji w Polsce może sprawić, że tempo naszego wzrostu w ciągu kilku lat wyraźnie osłabnie.

Z punktu widzenia funkcji produkcji, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, ilość kapitału oraz poziom produktywności z ostatnich lat – widzimy, że potencjalne tempo wzrostu PKB Polski to około 3 proc. To może być trochę więcej w latach 2025–2026 ze względu na napływ środków z KPO, potem nieco mniej. Niemniej wszystkie kraje w regionie mają teraz te same wyzwania, borykając się z niedoborem siły roboczej oraz potrzebą innowacji, zielonej transformacji, cyfryzacji i strukturalnych reform wspierających wzrost.

Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, a prognozy rządu wskazują, że dług publiczny przekroczy 60 proc. PKB już w 2026 r. Jak patrzycie na sytuację finansów Polski z perspektywy ratingu?

Mówiłem o mocnych stronach Polski: to naprawdę historia wzrostu. Z drugiej strony są też słabości, a główną z perspektywy ratingu Polski są finanse publiczne. Przed pandemią Polska prowadziła bardzo ostrożną politykę fiskalną, z niskimi deficytami budżetowymi. Była w stanie stworzyć istotne bufory, udało się również obniżyć zadłużenie. Kiedy nadeszły wstrząsy: pandemia i kryzys energetyczny spowodowany wojną w Ukrainie, polski rząd potrafił na nie odpowiedzieć. Reakcja na wstrząs pandemiczny opierała się na działaniach o charakterze bardziej tymczasowym. Natomiast nakłady w odpowiedzi na drugi szok w dużej mierze mają charakter trwały. Widzimy stały wzrost wydatków na płace w sektorze publicznym, emerytury, świadczenia społeczne. Do tego doszły wydatki na cele obronne, które wzrosły z 2 proc. PKB do około 4 proc. obecnie, a mają wzrosnąć do 5 proc. PKB. To już są dla nas wydatki sztywne, bo gdy się je podniesie raz, to potem jest rzeczą bardzo trudną politycznie ich obniżka lub nawet wyhamowanie wzrostu. Polska ma teraz deficyt sektora finansów publicznych wynoszący około 6 proc., szacujemy nieco ponad 6 proc. za 2024 r., 5,9 proc. w 2025 r. To dużo wyżej niż mediana dla krajów z ratingiem „A”. Dług publiczny Polski w 2023 r. wynosił około 50 proc. PKB, w 2024 r. szacujemy go na około 55 proc., a na koniec 2025 r. prognozujemy wzrost do 59 proc. To już nie jest stopniowy wzrost zadłużenia, można go nawet określić jako szybki. Prognozujemy, że dzięki konsolidacji fiskalnej dług ustabilizuje się na poziomie 64 proc. PKB w 2028 r., o rok później, niż wynika to z prognoz rządu. Jesteśmy również nieco bardziej pesymistyczni, jeśli chodzi o prognozy deficytu fiskalnego w nadchodzących latach. Rząd planuje zmniejszenie deficytu do 3 proc. do 2028 r., nasza prognoza na tamten rok to 3,7 proc.

Jaki jest powód tego pesymizmu?

Wewnętrzna sytuacja polityczna oraz kalendarz wyborczy. Według nas znaczącego postępu konsolidacji fiskalnej można realistycznie spodziewać się w latach 2026 i 2028. Może się on również zdarzyć w latach 2025 i 2027, ale nasza prognoza bazowa zakłada, że atmosfera polityczna może temu nie sprzyjać.

Czy obecna sytuacja ratingowa Polski jest stabilna?

Obecny rating A- i stabilna perspektywa bilansują wszystkie mocne i słabe strony Polski. Głównym negatywnym ryzykiem jest niepowodzenie w konsolidacji finansów publicznych, obniżające nasze zaufanie do zdolności rządu do stabilizacji długu publicznego w średnim okresie. Czy dług w relacji do PKB ustabilizuje się w 2027, czy 2028 r. – to nie powinno mieć dużego znaczenia. Jednak z perspektywy ratingu ważne jest, aby stabilizował się na poziomie stosunkowo bliskim krajów o podobnym ratingu. Drugim czynnikiem, który mógłby doprowadzić do obniżki ratingu, jest wyraźnie niższy od prognoz wzrost gospodarczy w średnim okresie. Pozytywną decyzję moglibyśmy zaś podjąć, gdybyśmy zobaczyli większą od oczekiwań poprawę sytuacji w finansach publicznych lub gdyby wzrost gospodarczy w średnim okresie okazał się wyższy od prognoz. Tu ważne zastrzeżenie: to musiałby być wzrost zdrowy, wspierany przez politykę nieprowadzącą do nierównowag makroekonomicznych, fiskalnych lub zewnętrznych.

Jak ważna z perspektywy Fitcha jest kwestia rządów prawa w Polsce?

Jest to bardzo ważne z perspektywy ratingu. To, co widzieliśmy przez ostatnie osiem lat, to ciągła degradacja wskaźników zarządzania za poprzedniego rządu. Teraz widzimy drobne poprawy w tych wskaźnikach, ale one oparte są na badaniach ankietowych. Może to być więc po prostu efekt percepcji – faktu, że obecny rząd ma lepsze relacje z Unią. Musimy poczekać, aby zobaczyć, czy rzeczywiście nastąpi realna poprawa.