Produkcja przemysłowa znów mocno rośnie. Nowe dane GUS mocno zaskoczyły

Poniedziałkowe dane o produkcji przemysłowej były drugimi z serii danych z polskiej gospodarki za październik. W czwartek GUS podał, że produkcja budowlano-montażowa spadła o 9,6 proc. rok do roku, dużo bardziej od prognoz. We wtorek urząd zaraportuje zaś dane o sprzedaży detalicznej. Po fatalnym wrześniu (spadek o 3 proc. rok do roku), tym razem ekonomiści spodziewają się niewielkiego wzrostu (mediana prognoz +0,5 proc.).

W przemyśle cały czas deflacja

Cały czas mamy do czynienia z wyraźną deflacją producencką. W październiku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 5,2 proc. niższe niż przed rokiem (wobec konsensusu prognoz wynoszącego -5,6 proc.). Ostatni raz dodatnią dynamikę roczną GUS odnotował na cenach w przemyśle blisko półtora roku temu, w czerwcu 2023 r. Miesiąc do miesiąca, czyli w porównaniu z wrześniem br., w październiku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,4 proc. i był to pierwszy wzrost od czerwca br.

„Spadające (rok do roku) ceny producentów nadal oddziałują dezinflacyjnie na ceny konsumpcyjne, choć w coraz słabszym stopniu” - komentują ekonomiści PKO BP.