Inflację wciąż ciągną w górę usługi

Inflacja we wrześniu była wyraźnie wyższa niż w sierpniu (4,3 proc.), choć to głównie efekt niskiej bazy sprzed roku. We wrześniu 2023 r. m.in. rozszerzono program darmowych leków i podniesiono limity zużycia energii na preferencyjnych cenach. To pchało w dół inflację roczną od września 2023 r., ale teraz ten efekt już zanikł (bo zdarzył się już ponad rok temu). We wrześniu br. względem sierpnia ceny urosły średnio „tylko” o 0,1 proc., w tym ceny towarów pozostały bez zmian, a usług poszły w górę o 0,4 proc.