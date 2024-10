Rząd przedstawia plan redukcji deficytu. Będą cięcia w wydatkach?

Jednocześnie dług państwa (liczony według definicji UE) ma spaść poniżej 60 proc. PKB w 2030 r. W scenariuszu bazowym do 2038 r. zadłużenie ma obniżać się dalej do ok. 53 proc. PKB, a w najgorszym scenariuszu (np. znaczącego spowolnienia wzrostu gospodarczego) – do ok. 57–58 proc.

Czy będą cięcia wydatków i podwyżki podatków?

Wychodzenie z procedury nadmiernego deficytu i jego ograniczanie wiążą się zwykle z ostrym zaciskaniem pasa. Przykładowo redukcja dziury w kasie państwa o 1 pkt proc. PKB w ciągu roku wymagałaby znalezienia dodatkowych 35–40 mld zł w postaci wyższych podatków czy mniejszych wydatków. Stąd w mediach pojawiły się alarmistyczne doniesienia o potencjalnym obcięciu programu 800+ czy podniesieniu wieku emerytalnego.

– Nic z tych rzeczy – zdaje się jednak mówić minister finansów. – Naszym celem jest uniknięcie zbyt bolesnych dla wzrostu konsolidacji, nie zakładamy jakichkolwiek ograniczeń w wypłacanych świadczeniach – podkreślał minister Domański.

Dodał, że rząd nie zamierza zmieniać wieku emerytalnego, ograniczać wysokich wydatków na obronność oraz zdrowie ani rezygnować z zaplanowanych dużych inwestycji rozwojowych, takich jak CPK czy energetyka jądrowa.

Jak rząd chce ograniczyć deficyt?

Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025–2028 przedstawiać ma ścieżkę wydatków publicznych dla co najmniej czterech kolejnych ustaw budżetowych. Ta ścieżka na najbliższe lata zakładać ma ich nominalny wzrost (z wyłączeniem niektórych wydatków, np. na obsługę długu) o 6,3 proc. w 2025 r., a w kolejnych latach odpowiednio o: 4,4 proc., 4 proc. oraz 3,5 proc. w 2028 r.