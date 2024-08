Przemysł odbija powoli, płace rosną, ale słabiej

Produkcja sprzedana przemysłu była w lipcu o 4,9 proc. większa niż rok wcześniej – wynika ze środowych danych GUS. To znaczna poprawa wobec czerwca, gdy przemysł pogrążył się w stagnacji, ale znacznie gorzej od oczekiwań rynkowych. W ankiecie „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” ekonomiści prognozowali 7,3 proc. rocznego wzrostu w lipcu.

Wśród głównych działów przemysłu największy wzrost rok do roku GUS odnotował w produkcji wyrobów z drewna (plus 21 proc.), mebli czy wyrobów z papieru (po ok. 14 proc.). Za to spadek nastąpił m.in. w tak istotnych działach jak w produkcja urządzeń elektrycznych (o 18,7 proc.) czy produkcja samochodów (9,1 proc.).