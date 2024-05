Bilans płatniczy i handel zagraniczny gorsze w marcu

Według danych GUS eksport ogółem w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku wyniósł 86,8 mld euro, o 4,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się nieco wyższe od oczekiwanych. W okresie I – II 2024 roku eksport był niższy niż przed rokiem o 3,2 proc..

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W I kwartale nasz eksport sięgnął tu 23,6 mld euro i okazał się o 9,8 proc. niższy niż przed rokiem.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął w pierwszych trzech miesiącach roku 27,2 mld euro i był o 6,2 proc. niższy niż analogicznym okresie roku ubiegłego. Eksport do Francji wyniósł 5,5 mld euro i spadł o 5,8 proc., do Włoch 4,1 mld euro, spadek o 2,8 proc., do Holandii 4,0 mld euro, spadek o 0,7 proc., do Hiszpanii 2,5 mld euro, spadek o 0,6 proc., a na Słowację 2,2 mld euro, spadek o 17,5 proc.

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 13,3 mld EUR i okazał się o -7,4 proc. niższy niż przed rokiem. Dominuje tu sprzedaż do Czech (5,3 mld euro, spadek o 10,9 proc.).

Import też niższy

W trzech pierwszych miesiącach 2024 roku import ogółem wyniósł 83,3 mld euro, o 5,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Również te dane okazały się nieco niższe od oczekiwanych. Import z Niemiec sięgnął 16,9 mld euro, o 3,8 proc. mniej niż przed rokiem. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 19,7 mld euro, był o 3,1 proc. niższy niż przed rokiem. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (4,0 mld euro, spadek o 4,2 proc.), Holandią (3,3 mld euro spadek o 6,3 proc.), Francją (3,0 mld euro wzrost o 1,1 proc.), Hiszpanią (2,0 mld euro wzrost o 6,9 proc.) i Belgią (2,0 mld euro, wzrost o 1,1 proc.). Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 9,2 mld euro (spadek o 3,4 proc.) w tym z Czech 2,9 mld euro (wzrost o 1,9 proc.). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (9,8 mld euro spadek o 1,1 proc.), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (3,9 mld euro wzrost o 5,8 proc.), ale również Koreą Południową (2,0 mld euro spadek o 16,2 proc.). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 1,7 mld euro (spadek o 37,2 proc.), zaś z krajów rozwijających się 25,9 mld euro (spadek o 7,0 proc.) – tu głównie za sprawą Chin, naszego drugiego partnera w imporcie (11,4 mld euro spadek o 3,8 proc.).