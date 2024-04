Ponad 24 mld zł dziury w budżecie po I kwartale

Więcej na 800+ i podwyżki płac. Jakie są największe wydatki budżetu państwa?

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. wyniosło ok. 170,9 mld zł – podaje też resort finansów. To o ok. 34,2 mld zł, czyli 25 proc. więcej niż rok temu.

Rok do roku mocno wzrosły dotacje do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 8,5 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r., wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł.

Wyższe o 11,2 mld zł były też subwencje dla samorządów. Jak wyjaśnia resort finansów, ma to związek ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki płac dla nauczycieli o 30 proc. i dokonaniem rozliczenia środków należnych i już przekazanych. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na część rozwojową subwencji ogólnej dla JST.



Składka do UE była w I kwartale tego roku wyższa o 3 mld zł, a budżety wojewodów – o 3,1 mld zł wyższe. Za to na obsługę długu Skarbu Państwa budżet wydał o 0,9 mld zł mniej, co wynika z rozkładu obsługi długu w ciągu roku.

Rośnie budżetowa dziura, ale budżet „wygląda całkiem dobrze”

Łącznie deficyt w budżecie państwa w okresie styczeń-marzec 2024 r. wyniósł 24,5 mld zł, wobec 7,84 mld zł w okresie styczeń-luty br. Limit deficytu na cały 2024 r. to 184 mld zł.