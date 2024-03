Kosztowne zmiany składki na NFZ

– Kwestia składki zdrowotnej dla firm nie jest punktem zapalnym w koalicji rządzącej – zapewniał w środę marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Niemniej dodał, że „zmiany na pewno będą, bo zobowiązaliśmy się do tego w 12. punkcie naszej umowy koalicyjnej”.

Fragment punktu 12. umowy koalicyjnej stanowi: „odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowo m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej”. Trzeba przyznać, że nie jest to bardzo precyzyjny zapis i stąd się bierze narastające napięcia między ugrupowaniami tworzącymi rząd. Polska 2050, jak również PSL, chciałyby – zgodnie ze swoją deklaracją wyborczą – wrócić do stanu, który obowiązywał przed tzw. Polskim Ładem. Bo to przez tę „reformę” składka zdrowotna płacona przez przedsiębiorców stała się de facto podatkiem i dużym dla nich obciążeniem.