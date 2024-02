Prezes NBP Adam Glapiński uciął spekulacje o obniżce stóp procentowych

Obecnie, jak powiedział prezes Glapiński, inflacja wynosi nieco ponad 4 proc. rok do roku w porównaniu do 6,2 proc. w grudniu ub.r. W kolejnych miesiącach będzie nadal malała, a w marcu może się znaleźć w okolicy celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. rocznie. Ten powrót inflacji do celu nie będzie jednak trwały. Już od kwietnia, w najlepszym zaś wypadku od lipca, wzrost cen ponownie przyspieszy, w dużej mierze w związku z wygaszaniem tzw. tarczy antyinflacyjnej. - Nawet gdyby zerowy VAT na żywność i zamrożone ceny nośników energii zostały utrzymane (do końca roku - red.), inflacja i tak trochę by wzrosła, chociaż byłaby do końca roku poniżej 4 proc. Całkowicie zdjęcie tarcz podniosłoby inflację do 8 proc. - powiedział prezes Glapiński.

Według obecnie obowiązujących aktów prawnych, stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe wzrośnie z zera do 5 proc. z początkiem kwietnia, a z początkiem lipca skończy się mrożenie cen nośników energii. W ocenie prezesa NBP - to zresztą także pogląd większości ekonomistów - rząd będzie w jakiejś formie nadal ceny stabilizował. To oznacza, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu inflacja przyspieszy bardziej niż do 4 proc., ale mniej niż do 8 proc.

Dwa lata stabilizacji stóp

Prezes Glapiński podkreślał, że RPP podejmuje decyzje z myślą o inflacji w tzw. średnim terminie, czyli w horyzoncie kilku kwartałów. O tym, co będzie się działo z dynamiką cen w 2025 r., niewiele jednak wiadomo. A to przemawia za ostrożnością w polityce pieniężnej.

Jak sugerował, dyskusja o obniżkach stóp procentowych byłaby możliwa, gdyby utrzymywanie ich na obecnym poziomie zbyt mrożąco działało na gospodarkę. To jednak nie jest scenariusz najbardziej prawdopodobny: większość prognoz, w tym te autorstwa analityków z NBP, zakłada, że wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, napędzany szczególnie popytem konsumpcyjnym. W ocenie prezesa Glapińskiego, większości nie będą też miały wnioski o podwyżkę stóp procentowych.

- Jeśli wzrost gospodarczy mocno przyspieszy, czego nie przewidujemy, to inflacja mogłaby być trochę wyższa. Ale nie zakładamy tego. Oczekiwania inflacyjne bardzo spadły, ludzie już nie boją się inflacji. Złoty się umocnił, co też działa antyinflacyjnie - tłumaczył prezes NBP. Podkreślał przy tym, że wzrost inflacji w II połowie br. nie będzie spowodowany czynnikami popytowymi, tylko regulacyjnymi, a więc nie będzie sam w sobie wymagał reakcji RPP. Jest tylko argumentem przeciwko obniżkom stóp.