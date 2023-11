Dr Paweł Bukowski: Nierówności staną się barierą rozwoju

Wydaje mi się, że po tej dacie nierówności dalej rosły. Wiemy na przykład, że pandemia COVID-19 w wielu innych krajach spowodowała wzrost nierówności. Zarówno sama choroba, jak i wszystkie restrykcje, które wprowadzano w celu jej zatrzymania, w większym stopniu dotykały osób biednych niż bogatych. Ci drudzy na przykład częściej są w stanie pracować z domu, więc rzadziej tracili pracę niż osoby biedniejsze. Kolejnym źródłem wzrostu nierówności była prawdopodobnie inflacja. To zjawisko też w większym stopniu uderza w dochody i majątki osób biedniejszych.

Ekonomiści zwykli uważać, że pewien poziom nierówności dochodowych jest pożądany, sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Czy w Polsce zróżnicowanie dochodów jest tak duże, że stało się szkodliwe?

Klasyczny argument był taki, że nierówności mogą być korzystne, ponieważ bogaci mają wyższą stopę oszczędności niż reszta społeczeństwa. Z tego wynikało, że im większe nierówności, tym więcej oszczędności w gospodarce i więcej inwestycji, a więc szybsza akumulacja kapitału i wzrost. Ten mechanizm dobrze opisuje wzrost gospodarczy w czasie pierwszej fali uprzemysłowienia w Wielkiej Brytanii w XVIII w. Natomiast ten mechanizm traci na znaczeniu, gdy to kapitał ludzki staje się głównym motorem wzrostu gospodarczego. To zmienia zależność pomiędzy nierównościami i wzrostem. O ile nierówności mogą być korzystne dla akumulacji kapitału fizycznego, to w przypadku kapitału ludzkiego, czyli tego, co mamy w głowach, są obciążeniem. Nierówności sprawiają, że część społeczeństwa nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. Tracimy na tym wszyscy, ponieważ mamy mniejszy zasób kapitału ludzkiego. Moim zdaniem Polska wchodzi właśnie w okres, gdy tempo wzrostu gospodarczego determinowały będą nasze umysły, a nie maszyny. Sądzę, że w ostatnich 45 latach nierówności nie przeszkadzały w rozwoju polskiej gospodarki, ale w najbliższych 10–20 latach staną się hamulcem.