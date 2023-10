S&P: Nowy rząd nie przystąpi szybko do zaciskania pasa

„W naszym podstawowym scenariuszu już od dawna zakładaliśmy, że każdy rząd, który wyłoni się w wyniku tegorocznych wyborów, będzie próbował złagodzić napięcia z UE i podjąć działania, które pozwolą odblokować unijne fundusze” – przypominają Ludwig Heinz i Karen Vartapetov. Jak jednak dodają, koalicji pod wodzą Platformy Obywatelskiej może się to udać szybciej niż kolejnemu rządowi PiS.

Agencja S&P ocenia wiarygodność kredytową Polski w odniesieniu do długoterminowych zobowiązań z obcych walutach na A-. To siódma ocena na 22-stopniowej skali. W styczniu 2016 r., kilka miesięcy po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych, S&P obniżyła rating Polski o jeden stopień, do BBB+. Tamtą decyzję agencja tłumaczyła obawami, że rząd naruszy równowagę instytucjonalną i w ten sposób wpłynie negatywnie na skłonność firm do inwestowania nad Wisłą. Odnosiła się w szczególności do zmian w sądownictwie, ale wskazywała też, że nie można wykluczyć zamachu na niezależność banku centralnego. W 2018 r. S&P przywróciła rating Polski do poprzedniego poziomu, ale nie wycofała ostrzeżeń, że podkopywanie porządku instytucjonalnego i zasad praworządności będzie na dłuższą metę tłumiło rozwój polskiej gospodarki.