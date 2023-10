Wyniki wyborów: natychmiast audyt finansów i środki z KPO

Jak długo możemy czekać na te pieniądze?

To trudne pytanie, bo warunkiem jest odzyskanie praworządności. Myślę jednak, że te ustawy są już przygotowane w szufladach opozycji, więc mam nadzieję, że szybko przejdą przez Sejm, pytanie jednak, kiedy nowy rząd zacznie działać.

Kolejnym wyzwaniem jest odpartyjnienie spółek skarbu państwa (SSP), obietnica Trzeciej Drogi. Czy to w ogóle w Polsce możliwe?

Przypomnę, że byłam członkinią Rady Gospodarczej przy premierze Tusku. To była grupa 10 ekspertów, i pierwszą rzeczą, którą zajmowaliśmy się po jej powołaniu było właśnie - odpartyjnienie spółek państwowych. Mieliśmy przygotować koncept, jak przygotować do sytuacji, w której managerowie SSP oraz członkowie rad nadzorczych będą ekspertami w swoich dziedzinach. Powstał projekt ustawy, myślę, że warto do niego wrócić. Proponowaliśmy tam powstanie "rady nadzorczej" nad radami nadzorczymi SSP, złożonej z ekspertów branżowych, którzy by oceniali kompetencje kandydatów na stanowiska zarządcze. Drugą kwestią jest oddzielenie własności od regulacji. Ci, którzy przygotowują prawo branżowe, np. energetyczne, czyli ministerstwa, nie mogą mieć w swojej gestii udziałów w spółkach energetycznych. Wtedy prawo byłoby stanowione przez właścicieli spółek energetycznych z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla rynku. Uważam, że udziały w SSP powinny zostać przeniesione do funduszu, którym zarządzaliby profesjonaliści, by mieć szansę na zarządzanie przez profesjonalistów.

Partie zaproponowały też kilka rozwiązań, jak obniżenie podatków, zamrożenie cen gazu, w ich efekcie do budżetu trafi mniej pieniędzy. Jak to pani ocenia?

Trzeba natychmiast zrobić bardzo profesjonalny audyt finansów publicznych, nie tylko budżetu, byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Zerowa stawka VAT na transport publiczny wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, za to znacznie bardziej kosztowne będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. To, jak szybko możemy do tego dojść, powinno zależeć od stanu budżetu i być rozłożone w czasie. W przyszłym roku budżet potrzebuje pożyczyć ponad 300 mld zł, będziemy płacić ogromne kwoty by je pożyczyć, to wypchnie wydatki prorozwojowe. Dlatego trzeba się dobrze przyjrzeć programom i zastanowić się, co można zrobić od razu, a co trzeba rozłożyć w czasie.