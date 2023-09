Konsumenci zaczęli wyciągać gospodarkę z dołka

Sprzedaż detaliczna towarów, liczona w sklepach zatrudniających co najmniej dziesięć osób, zmalała w sierpniu w cenach stałych o 2,7 proc. rok do roku, najmniej od stycznia, po zniżce o 4 proc. w lipcu – podał w czwartek GUS. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści szacowali, że spadek sprzedaży wyhamował tylko nieznacznie, do 3,8 proc. rok do roku. Sierpniowe wyniki handlu są więc sporą niespodzianką. Szczególnie że zniżki sprzedaży w ujęciu rok do roku już od wiosny są wyłącznie konsekwencją wysokiej bazy odniesienia związanej z napływem uchodźców do Polski.