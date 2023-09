Ekonomiści: zakaz niedzielnego handlu szkodzi gospodarce

Przeciwnicy zmian często podkreślają, że zakaz handlu w niedzielę chroni pracowników, którzy w tej branży mają dość niską siłę przetargową.

W tezie, którą daliśmy ekonomistom do oceny, nie uwzględniliśmy tego, że partie proponujące zniesienie lub rozluźnienie obostrzeń, równocześnie chcą poprawić warunki pracy w niedzielę. Można przypuszczać, że w takim pakiecie propozycja ta cieszyłaby się jeszcze większym poparciem. – Zakaz handlu w niedzielę jest rozwiązaniem zdecydowanie niedobrym. Sam handel trzeba jednak zorganizować z uwzględnieniem interesów pracowników tego sektora. Nie może to być forma ich wykorzystywania – uważa prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej.

Grudzień to ukoronowanie handlowego sezonu, miesiąc z największymi obrotami w wielu sektorach – np. odzieży i obuwia, elektroniki czy biżuterii, ale także spożywczych, jak w przypadku producentów słodyczy. Są wątpliwości, na ile spadki nastrojów konsumenckich oraz spowolnienie koniunktury mogą wpłynąć na tegoroczne wyniki sezonu świątecznego.

– Współpracując z biznesem – i to w dużej mierze zagranicznym – nie odczuwamy niemal żadnych symptomów spowolnienia. Z perspektywy ostatnich kilku lat zauważyliśmy, że to polski klient jest bardziej skłonny do oszczędności niż ten zagraniczny – mówi Anna Garmada, prezes firmy Slodkie, produkującej słodycze reklamowe. – Choć firmy w ostatnich miesiącach optymalizowały koszty, to nie spodziewamy się, by tegoroczny sezon bożonarodzeniowy zaskoczył nas mniejszym zainteresowaniem słodyczami. Najtrudniejsze etapy będące efektem pandemii, wojny i kryzysu są już daleko za nami.

O panelu ekonomistów: spojrzenie z wielu kątów

Wbrew pozorom w ekonomii niewiele pytań ma jednoznaczne odpowiedzi. Celem panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, który uruchomiliśmy już ponad trzy lata temu, jest pokazanie pełnego spektrum opinii na tematy ważne dla rozwoju polskiej gospodarki.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy ponad 70 wybitnych naukowców z różnych pokoleń i ośrodków akademickich (także zagranicznych) oraz o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Cykliczne badanie opinii tej grupy ekonomistów pozwala na recenzowanie bez uprzedzeń wszelkich pomysłów, które pojawiają się w debacie publicznej. W najbliższych tygodniach będziemy pytali ich o ocenę najważniejszych gospodarczych postulatów wyborczych. GS