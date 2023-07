Presja na wzrost cen słabnie, ale nie znika

Główna miara inflacji bazowej wzrosła w czerwcu o 11,1 proc. rok do roku, po 11,5 proc. w maju. To drugi miesiąc z rzędu, gdy wskaźnik ten zmalał, co sugeruje, że do hamowania inflacji ogółem – do 11,5 proc. w czerwcu z 13 proc. w maju i 14,7 proc. w kwietniu – przyczynia się nie tylko normalizacja cen surowców na świecie, ale też wygasanie krajowej presji na wzrost cen, związanej z popytem oraz sytuacją na rynku pracy. W praktyce jednak ekonomiści wciąż mają wątpliwości co do tego, czy te krajowe źródła inflacji zostały zasypane.