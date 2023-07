Błędy w prognozach stanowią cenną informację

Ekonomiści nie doszacowują inflacji, gdy ta przyspiesza, i przeszacowują ją, gdy ta maleje. Do takiego wniosku prowadzi porównanie mediany prognoz uczestników konkursu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka makroekonomicznego z ostatnich kilkunastu lat z rzeczywistą dynamiką cen.

Zależność tę zauważyli ekonomiści z Banku Pekao. Pod uwagę wzięli dane od 2012 r. W tym okresie błąd prognozy (różnica między poziomem inflacji w danym kwartale a medianą prognoz formułowanych, gdy kwartał się zaczynał) był na ogół dodatni, gdy inflacja przyspieszała, i ujemny, gdy opadała (oraz w okresie deflacji). – Co ciekawe, w ostatnim okresie rosnącej inflacji z lat 2021–2022 tak skonstruowana miara błędu prognozy wykazywała nawet własności wyprzedzające. Szczyt błędu prognozy wystąpił jeden–dwa kwartały przed szczytem inflacji. Od III kwartału 2022 r. błąd prognozy zaczął spadać, co można było traktować jako sygnał dezinflacyjny dla najbliższych kwartałów. Jak wiemy, tak właśnie się stało. Od I kwartału br. błąd prognozy stał się ujemny (inflacja okazuje się niższa od prognozowanej) – napisał Kamil Łuczkowski, ekonomista z Pekao, w czwartkowej analizie. To pozwala przypuszczać, że i w kolejnych kwartałach dezinflacja będzie postępowała nieco szybciej, niż oczekują w większości ekonomiści. To oznaczałoby, że w III kwartale br. wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, będzie prawdopodobnie rósł wolniej niż w tempie 10,2 proc. rok do roku, jak przeciętnie prognozowali na początku lipca uczestnicy konkursu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. – Ciągłe zaskoczenia prognostów w kierunku trendu prognozowanej zmiennej nie są oczywiście domeną tylko polskiego rynku – podkreśla Łuczkowski. Dlaczego ekonomiści wszędzie popełniają podobne błędy?

Wyjaśnień jest kilka. Jednym z nich jest konstrukcja modeli wykorzystywanych do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Zwykle wskazują one na zbieganie prognozowanej zmiennej w średnim terminie do jakiegoś poziomu równowagi.