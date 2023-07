Biznes nie stał się bardziej chciwy niż zwykle

„Zgodnie z tą koncepcją w reakcji na Covid-19 i wojnę część firm posiadających (choćby tymczasową) pozycję monopolistyczną wykorzystała swoją przewagę i podniosła ceny w skali, która ma zapewnić im wyjątkowo wysokie zyski” – tłumaczyli ekonomiści Citi Handlowego we wspomnianej analizie. Ta tymczasowa pozycja monopolistyczna mogła wynikać, jak przekonuje Isabella Weber, np. z niedoboru pewnych komponentów. Skoro firmy wiedziały, że niedobór dotyka także ich konkurentów, mogły swobodnie podnosić ceny, nie obawiając się utraty udziałów w rynku. Ale – jak podkreślają analitycy z Citi Handlowego – „pozycję (niemal) monopolistyczną w gospodarce może mieć z definicji niewielka liczba firm, a więc na początku znaczne podwyżki cen dotyczyłyby niewielkiej części koszyka inflacyjnego”. W Polsce tak jednak nie było: w IV kwartale 2021 r., gdy inflacja sprzedawców miała rzekomo wybuchnąć, dużo większe niż zwykle podwyżki cen nie były skoncentrowane, tylko rozpowszechnione.

Wyrozumiali konsumenci

O ile ani w Polsce, ani gdzie indziej nie ma silnych dowodów na to, że firmy powszechnie podwyższyły marże, o tyle wiele wskazuje na to, że ich nie ograniczyły. To samo w sobie jest nietypowe. Jak tłumaczy Simon MacAdam, starszy ekonomista ds. globalnych w Capital Economics, szok kosztowy – taki jak wystrzał cen frachtu albo chipów w trakcie pandemii oraz skok cen nośników energii z lat 2021–2022 – zwykle zmusza firmy do zgody na obniżenie jednostkowych marż zysku. Co ważne, tak się dzieje nawet wtedy, gdy firmy podnoszą ceny dokładnie o tyle, o ile wzrosły ich nominalne koszty. Tym razem było inaczej. W pięciu rozwiniętych gospodarkach, które analizował MacAdam (USA, Kanada, strefa euro, Wielka Brytania i Australia), rentowność firm nie zmalała, co sugeruje, że podniosły ceny bardziej, niż wzrosły ich koszty (podkreślmy: mowa tu o zmianach nominalnych, nie procentowych). To jest spójne z tezą ekonomistów z MFW, że wzrost cen był wyższy, niż uzasadniał szok kosztowy, a także z tym, że udział zysków w PKB wrósł kosztem udziału płac. Z analizy MacAdama wynika, że w tych pięciu gospodarkach inflacja w IV kwartale ub.r. byłaby o 2–3 pkt proc. niższa niż faktycznie, gdyby rentowność przedsiębiorstw zmalała tak jak w przeszłości w warunkach szoków kosztowych. Przykładowo, w strefie euro wynosiłaby więc około 7–8 proc. zamiast 10 proc.

Trzeba się zastanowić nad przyczynami tego zjawiska. Jedna z hipotez głosi, że przedsiębiorstwom bardzo łatwo było w ostatnich latach wytłumaczyć klientom, dlaczego muszą podwyższać ceny. Nadzwyczajne wydarzenia, jak pandemia i wojna w Ukrainie, zwiększały zrozumienie konsumentów dla nadzwyczajnych podwyżek cen – szczególnie że rządy starały się im to rekompensować. Inne wyjaśnienie to niepewność: firmy wiedzą, że mogą zmienić cennik tylko raz na jakiś czas. Gdy podejrzewają, że wzrost kosztów nie będzie jednorazowy, podnoszą ceny z nawiązką, żeby uniknąć kilku podwyżek w krótkim odstępie czasu. Ostatecznie jednak wszystkie te zachowania są możliwe tylko o tyle, o ile pozwalają na to warunki popytowe. Dla części czytelników może to brzmieć jak czysto semantyczne dywagacje, ale skoro to zwykła nierównowaga popytu i podaży pozwala wyjaśnić „inflację sprzedawców”, to po co odwoływać się do nowego terminu?

Paliwo do podwyżek cen

– Firmy mogą swobodnie zwiększać swoje marże tylko w warunkach gwałtownego wzrostu popytu na ich towary i usługi lub gdy mają monopolistyczną pozycję. Jeśli ktoś ocenia, że mamy problem z nadmiernym wzrostem zysków, to niejako stwierdza, że firmy mają przestrzeń do działań spekulacyjnych – tłumaczył w niedawnym wywiadzie dla „Parkietu” prof. Jerzy Hausner, były członek RPP.