Mniej etatów w sektorze przedsiębiorstw. Podwyżki płac tracą impet

Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników mogło się przyczynić do wyhamowania wzrostu płac. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w maju o 12,2 proc. rok do roku, do 7182 zł brutto, po zwyżce o 12,1 proc. w kwietniu. Oba te wyniki są niskie na tle poprzednich miesięcy. Pomijając grudzień, gdy firmy wstrzymały się z podwyżkami wynagrodzeń m.in. w oczekiwaniu na wzrost płacy minimalnej od stycznia, wolniej niż tej wiosny płace rosły ostatnio na początku 2022 r. Później dynamika płac dochodziła nawet do 15 proc. rocznie. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie szacowali, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w maju o 12,6 proc. rok do roku.

Z drugiej strony, gdyby pominąć efekt spadku płac w górnictwie w stosunku do kwietnia (to wynik braku premii), dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wciąż wskazuje na utrzymującą się presję płacową, która będzie utrudniała walkę z inflacją. Według analityków z ING BSK, spójny z celem inflacyjny NBP (2,5 proc.) byłby wzrost płac w tempie około 5 proc. rocznie. Na takie jego wyhamowanie w najbliższym czasie się nie zanosi, m.in. z powodu znaczącej podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. (ma wynieść ponad 20 proc.).

- Oczekiwania płacowe pracowników napędzają m.in. wysokie podwyżki płacy minimalnej, inflacja, czy utrzymujące się w wielu sektorach gospodarki braki kadrowe. Z drugiej, gotowość firm do podwyżek płac widać w badaniach ankietowych (np. NBP). Wraz z wysoką podwyżką płacy minimalnej w 2024 r. sugeruje to, że wzrost płac utrzyma się na dwucyfrowym poziomie nawet do 2025. Od połowy roku, wraz ze spowolnieniem inflacji, płace powinny znów rosnąć w ujęciu realnym, po prawie roku spadków – ocenia Piotr Popławski, ekonomista z ING.