Ceny usług przestały rosnąć, ale tylko przejściowo

Inflacja w maju wyhamowała do 13 proc. rok do roku z 14,7 proc. rok do roku w kwietniu. Po raz pierwszy od listopada 2021 r. zwolnił wzrost cen usług konsumenckich, przyczyniając się do wyraźnej zniżki inflacji bazowej. To jednak nie jest początek trendu.