Handel zagraniczny Polski hamuje. Wyniki poniżej oczekiwań

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Wzrost cen boli Polaków mocniej, niż pokazują dane Odczuwalny wzrost cen podstawowych produktów spożywczych czy chemicznych jest wyższy niż wynika to z danych GUS. Konsumenci nie odczuwają też zupełnie spowolnienia tempa inflacji - podaje NielsenIQ.

Załamanie wartości importu to w największym stopniu konsekwencja spadku cen surowców, ale też wstrzymania przywozu płodów rolnych z Ukrainy. „W kwietniu 2023 r. ceny importowanej ropy obniżyły się o 16,3 proc. rok do roku, a ceny rynkowe gazu były o 67 proc. niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Do kategorii charakteryzujących się spadkiem wartości importu dołączyły produkty rolne, na co wpłynęło duże zmniejszenie przywozu tych towarów z Ukrainy. Jedyną kategorią, w której nastąpił wzrost wartości importu były środki transportu” – napisali analitycy z NBP w komentarzu do wtorkowych danych.

Wartość eksportu wzrosła w kwietniu o 2,4 proc. rok do roku, najmniej od stycznia 2021 r. To spore rozczarowanie: ankietowani przez . Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się wyniku na poziomie 6,3 proc.

„Wysoka dynamika eksportu utrzymała się w branży motoryzacyjnej. W kwietniu najsilniej zwiększyła się sprzedaż akumulatorów litowo-jonowych, samochodów dostawczych, części samochodowych, aut osobowych oraz ciągników drogowych. Natomiast w eksporcie pozostałych kategorii przeważały spadki, największe w przypadku towarów zaopatrzeniowych oraz towarów konsumpcyjnych trwałego użytku” – napisali analitycy z NBP. Komentarz ten sugeruje, że wyhamowanie wzrostu polskiego eksportu to efekt spowolnienia gospodarczego u partnerów handlowych Polski. Jednocześnie część naszych eksporterów wciąż korzysta na odblokowaniu łańcuchów dostaw.

Tradycyjnie już Polska odnotowała w kwietniu dużą, sięgającą niemal 3,1 mld euro, nadwyżkę w międzynarodowej wymianie usług, ale i tu widać spowolnienie. Zagraniczna sprzedaż usług zwiększyła się o 7,2 proc. rok do roku, najmniej od lutego 2021 r., a ich import zwiększył się o 11,1 proc. rok do roku. Pomijając luty i marzec, to najniższy wynik od marca 2021 r.

Poprawa bilansu obrotów bieżących była w ostatnich miesiącach czynnikiem wspierającym notowania złotego. W poniedziałek kurs euro w złotych zmalała przejściowo do niewiele ponad 4,43 zł – tak nisko był poprzednio w grudniu 2020 r. We wtorek złoty tracił na wartości: po południu za euro było trzeba zapłacić już ponad 4,48 zł. Trudno powiązać to jednak z danymi o bilansie płatniczym, które NBP opublikował po południu.