Wzrost cen boli Polaków mocniej, niż pokazują dane

- Spadek sprzedaży tych kategorii związany jest z odniesieniem do wysokiej bazy sprzed roku, gdy kupowaliśmy tego typu produkty pomagając uchodźcom z Ukrainy - podaje firma.

W koszyku chemiczno-kosmetycznym przede wszystkim można zaobserwować spadek ilościowy kategorii chemii domowej. Środki do czyszczenia toalet zaliczyły spadek o 8 proc., detergenty o 5 proc., a produkty do zmywarek o 6 proc. Z jednej strony konsumenci starają się oszczędzać na tych kategoriach, z drugiej strony, coraz mniej pracują zdalnie z domu i zużywają mniej tego typu produktów.



Patrząc na szerszą perspektywę Komisji Europejskiej, w 2024 r. stopa inflacji HICP w Polsce osiągnie co prawda jednocyfrowy wymiar 6 proc., to będzie to wciąż jeden z wyższych poziomów w regionie.

Polacy bardziej obawiają się o stan swoich finansów osobistych

W ostatnich miesiącach poprawił się również optymizm konsumentów w Polsce. Najnowszy odczyt wskaźnika Consumer Confidence Index za kwiecień 2023 r. wyniósł 98,8 pkt, co jest dobrym poziomem, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności gospodarcze i geopolityczne. Analitycy Nielsena zauważają, że obserwujemy w tym aspekcie pewien wzrostowy trend, który możemy zinterpretować jako pozytywny sygnał i wyczekiwany powrót optymizmu konsumenckiego.

Niemniej jednak, konsumenci w Polsce nadal mają mocne obawy i przede wszystkim są one związane głównie z inflacją. Według ostatniego badania NielsenIQ Shopper Trends, dwa najważniejsze obszary, to obawy związane z rosnącymi cenami art. spożywczych - na co wskazuje 46 proc. respondentów, czyli aż 12 pkt. proc. więcej w stosunku do badania z marca 2022 r. oraz wzrost cen mediów - na to wskazuje 35 proc. (wzrost o 13 pkt. proc.).

Co ciekawe, w badaniu sprzed roku głównym obszarem obaw były te związane z wojną. W tym odczycie obszar ten spadł na miejsce trzecie (23 proc. respondentów, spadek o 26 pkt. proc.), co z jednej strony pokazuje, jak konsumenci przyzwyczaili się do nowej rzeczywistości, ale również jest potwierdzeniem pewnej stabilizacji makroekonomicznej w obszarach, które wojna zakłóciła (np. rynek surowców czy łańcuchy dostaw).