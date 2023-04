Rada Ministrów przyjęła we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 wraz z Aktualizacją Programu Konwergencji. Zakłada on, że deficyt finansów publicznych skoczy do 4,7 proc. PKB w 2023 r. z 3,7 proc. PKB w 2022 r.