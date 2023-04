Podaż pieniądza w szerokim sensie (M3), która obejmuje przede wszystkim gotówkę w obiegu, depozyty bieżące oraz lokaty terminowe o zapadalności do dwóch lat, zwiększyła się w marcu o 6,5 proc. rok do roku po zwyżce o 7,4 proc. w lutym. To wynik poniżej przeciętnych szacunków ekonomistów, wskazujących na zwyżkę M3 o 7,1 proc.

W szczegółach danych, które opublikował we wtorek Narodowy Bank Polski, dużych niespodzianek nie widać. Ilość gotówki w obiegu zmalała o 6 proc. rok do roku, najbardziej od przełomu stuleci. Wprawdzie w samym marcu fizycznego pieniądza przybyło, podczas gdy w poprzednich pięciu miesiącach stale go ubywało, ale baza odniesienia sprzed roku była wysoka. W lutym i marcu 2022 r. w związku z wybuchem wojny w Ukrainie popyt na gotówkę znacznie bowiem podskoczył.